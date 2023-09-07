Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Игнат рассказал, почему РФ во время вылета использует больше самолетов, чем ракет

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1366
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Игнат рассказал, почему РФ во время вылета использует больше самолетов, чем ракет

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат

В частности, оккупанты осуществляют имитационные пуски.

Российские оккупанты во время ракетных атак часто используют больше самолетов, чем выпускают ракет. Так, РФ во время боевых вылетов еще и тренирует летный состав.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, россияне совершают имитационные пуски, тренируются выходить на пусковые рубежи и возвращаться на аэродромы.

"Эта отработка имитационных пусков, которые они проводят, залетая в зону пуска… Таким образом тренируется летный состав их – взлетать, выходить на рубеж пуска ракет, именно поэтому было выпущено вчера семь ракет и использовалось девять самолетов", - рассказал Игнат.

Представитель Воздушных сил отмечает, что во время последнего ракетного удара РФ подняла в небо девять бомбардировщиков, но запустила семь ракет.

Напомним, аналитики ISW в своем отчете заявили, что у России не хватает материалов для производства оружия. В частности, оборонно-промышленная база РФ сталкивается с проблемами поставок.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1366
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация