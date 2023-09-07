Игнат рассказал, почему РФ во время вылета использует больше самолетов, чем ракет

Российские оккупанты во время ракетных атак часто используют больше самолетов, чем выпускают ракет. Так, РФ во время боевых вылетов еще и тренирует летный состав.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, россияне совершают имитационные пуски, тренируются выходить на пусковые рубежи и возвращаться на аэродромы.

"Эта отработка имитационных пусков, которые они проводят, залетая в зону пуска… Таким образом тренируется летный состав их – взлетать, выходить на рубеж пуска ракет, именно поэтому было выпущено вчера семь ракет и использовалось девять самолетов", - рассказал Игнат.

Представитель Воздушных сил отмечает, что во время последнего ракетного удара РФ подняла в небо девять бомбардировщиков, но запустила семь ракет.

Напомним, аналитики ISW в своем отчете заявили, что у России не хватает материалов для производства оружия. В частности, оборонно-промышленная база РФ сталкивается с проблемами поставок.

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