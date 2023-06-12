Игнат рассказал, почему Россия уменьшила количество атак в последние дни

Россияне пытаются запутать украинских защитников, поскольку ночь на 12 июня в Украине прошла спокойно.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам Игнатия, тактика у россиян остается одинаковой.

"Потому что применяют они крылатые ракеты и дроны по разным направлениям, пытаются ввести в заблуждение нашу ПВО", – сказал он.

Игнатий объясняет, что вражеские объекты летят сначала группой, впоследствии разделяются на подгруппы, а затем действуют в одиночку.

"Они могут лететь на Запад, а затем резко повернуть назад. Россияне пытаются сделать все, чтобы преодолеть нашу ПВО. Уменьшение враждебной активности в небе в ночь на 12 июня связано погодными условиями. Он отметил, что погода также влияет и на деятельность наших авиационных подразделений", — рассказал он.

Россияне продолжают наносить удары управляемыми авиационными бомбами (КАБ) по прифронтовым территориям. Также захватчики используют дроны-камикадзе. Это не только "Шахеды", но и "Ланцеты" разных типов.

"Оккупанты почти всегда применяют "Шахеды", начиная с половины двенадцатого ночи, и вплоть до четырех утра. Захватчики выбирают именно такое время, чтобы сделать невозможным сбивание их беспилотников из стрелкового оружия", — резюмировал Игнат.

Ранее Игнат рассказал, что съемка на видео работы противовоздушной обороны и публикации в Сети, особенно в режиме реального времени – это большая угроза.

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