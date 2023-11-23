Игнат рассказал последние новости об обучении украинских пилотов на F-16

Пока украинские пилоты, которые учатся на истребителях F-16, летают с инструкторами. Впрочем, они уже ждут самостоятельных вылетов.

Об этом во время телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Все идет по плану. Каждый раз пилоты поднимаются в небо с инструкторами. Возможно, то количество с инструкторами становится больше. Далее ожидаем самостоятельных вылетов. Я думаю, что в ближайшее время узнаем больше. Не хочу ничего анонсировать. Возможно, увидим что-нибудь", — сказал он.

По словам Игната, у украинских пилотов "настроение боевое". Летчики хотят как можно быстрее пересесть на современный самолет.

Напомним, в Раде ответили, когда Украина получит F-16. Глава фракции "Голос" в Верховной Раде Александра Устинова говорит, что, а лучшим сценарием это произойдет в конце весны 2023 года.

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