Игнат рассказал, сбили ли ракету "Кинжал" во время сегодняшней атаки

Пока нет информации, что во время сегодняшнего обстрела была сбита ракета "Кинжал".

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, пока нет информации о работе баллистики.

"Если было бы, мы бы уже сообщили. Нет информации, есть официальная информация в Генштабе, есть информация у Воздушных сил. Я понимаю, почему вы спрашиваете, потому что мы в прошлый раз не слишком спешили сообщать о том, что сбит "Кинжал". Поэтому информацию надо ждать, все свое время. Пока нет такой информации о работе баллистики", — сообщил Игнат в ответ на вопрос ведущего марафона.

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Напомним, накануне Воздушные силы подтвердили сбивание российской баллистической ракеты "Кинжал". Произошло это 4 мая около 2.30 в небе Киевщины. ЗРК "Patriot" уничтожил аэробалистическую ракету Х-47 "Кинжал", запущенную с МиГ-31К с территории России.

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что решение не подтверждать сразу сбивание системой Patriot российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал" было принято высшим военным руководством Украины.

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