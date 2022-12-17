Игнат рассказал, зачем за день до массированного обстрела Украины россияне запускали "шахеды"

Войска РФ за один день, 16 декабря, применили все имеющееся вооружение.

Российские оккупанты за день до массированного обстрела, 16 декабря, совершили атаку беспилотниками иранского производства, чтобы выявить расположение украинской ПВО и скорректировать следующий удар, во время которого войска РФ применили все виды вооружения.

Об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 17 декабря.

По его словам, российские войска в один день, 16 декабря, применили все имеющееся вооружение.

"Вчера (16 декабря) было фактически все — разные ракеты, разные типы. Враг применил все, кроме "шахедов", они были запущены накануне", — сказал Игнат.

Как уточнил спикер Воздушных Сил ВСУ, россияне применили иранские дроны 15 декабря, чтобы узнать, где именно были сбиты "шахеды" и где именно достала их наша противовоздушная оборона.

"Потому что сбивают Shahed ночью и, прежде всего, это делают зенитные ракетные комплексы. Понятно, что они (оккупанты) определяют их месторасположение и делают потом коррективы для своих уже ракетных атак", — пояснил Игнат.

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Напомним, 16 декабря россияне совершили очередную массированную атаку регионов Украины. Попадания были зафиксированы в Кривом Роге, Запорожье, Харькове, Киевщине, Днепропетровщине и Житомирщине.

В результате обстрелов у энергетиков исчезла техническая возможность обеспечивать светом более 50% потребителей страны. Произошла так называемая системная авария – то есть блекаут.

По данным Минэнерго, россияне повредили ориентировочно 9 объектов генерации. Кроме того, были ограничены мощности атомных станций.

Российские захватчики, по данным Генштаба, в течение 16 декабря выпустили 98 ракет и произвели более 65 обстрелов из РСЗО.

По состоянию на утро 17 декабря украинская энергосистема постепенно восстанавливается после массированной ракетной атаки россиян. Энергетикам после столь мощной атаки может потребоваться немного больше времени на восстановление, чем обычно. Как восстанавливаются регионы, читайте здесь.

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