Игнат сообщил о необычной активности авиации на территории России: подробности

В пятницу, 9 февраля, на территории страны-агрессора России зафиксированы перелеты большого количества самолетов. В частности, были перелеты Ту-95, Ту-160 и Ту-22МЗ с одного аэродрома на другой. Кроме того, взлетал МиГ.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Комментируя воздушную тревогу, которая длилась с 11:22 до 12:59 из-за взлета МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", представитель ПС говорит: была вероятность, что могла быть дозаправка в воздухе, потому что наблюдались топливозаправщики в данном регионе.

Кроме этого, наблюдается перемещение другой стратегической авиации уже внутри России. Также военные сообщали о возможных пусках ракет со стратегической авиации. Активность вражеских судов фиксировали на юго-восточном и северо-восточном направлениях.

"Мы получаем информацию от партнеров о том, что есть активность стратегической авиации на том или ином направлении, в том или ином регионе России. Далее возможен выход на пусковые рубежи, откуда обычно они запускают. И расчетное время подлета ракет было примерно в 10:20, если бы такие пуски произошли. Это предварительная превентивная информация, чтобы люди поняли что может произойти", — пояснил Игнат.

Также пресс-секретарь Воздушных сил отметил, что наблюдаются перелеты разных самолетов в России: Ту-95, Ту-160 и Ту-22МЗ с аэродрома на аэродром.

Напомним, сегодня утром Воздушные силы Вооруженных сил предупредили о возможных пусках российских ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях.

Впоследствии в Украине была объявлена полномасштабная воздушная тревога — из-за взлета в РФ Миг-31к, являющегося носителем "Кинжалов". Тревога длилась полтора часа.

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