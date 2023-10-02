Игнат спрогнозировал, чем Россия будет атаковать Украину осенью-зимой

У России, вероятно, есть для ракет другие цели, считают в Воздушных силах.

Осенью и зимой Россия увеличит количество дроновых атак по Украине, но уменьшит ракетные.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире Радио Свобода.

По его словам, сентябрь был рекордным по количеству БПЛА ударного "Шахеда".

"То, что Россия будет наращивать их производство и применять их против Украины – мы уже говорим несколько месяцев об этом. Поэтому это очевидные шаги. Потому что ракет много не будет в России. Собственного производства имею в виду. Потому что мы видели, сколько они в прошлом году применили и имеют высокоточное дальнобойное оружие сейчас", — сказал он.

Игнат предполагает, что у России, вероятно, есть для ракет другие цели.

"Ракета – это значительно более мощное оружие, чем дрон-камикадзе, и значительно более дорогое оружие. Значительно дольше его производить на предприятиях, чем те же дроны", — отмечает представитель ПС.

Напомним, ранее в командовании Воздушных сил рассказали, что Россия усовершенствует "Шахеды" для защиты от РЭБ.

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