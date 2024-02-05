Игнат: Уничтожение А-50 и Ил-22 – лучшая реклама западного оружия

Юрий Игнат подчеркнул, что Воздушные силы ВСУ первыми в истории уничтожили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в связке с Ил-22. По его словам, это лучшая реклама западного оружия.

Об этом спикер Воздушных сил сказал в интервью Центру противодействия дезинформации.

"Уничтожение А-50 еще и в придачу с Ил-22, который в связке работает – это впервые в истории такой самолет был уничтожен. Западный мир аплодирует", — подчеркнул он.

Игнат также добавил, что эта операция – серьезный имиджевый удар по режиму президента-диктатора России Владимира Путина.

"Воздушные Силы мечтали такой самолет уничтожить. Вы не представляете, какая радость была тем, кто это сделал, какая радость была на командном пункте. Это действительно вдохновляет. Жирная цель, она была уничтожена", — подытожил спикер ВС.

Уничтожение самолета А-50

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утром 15 января подтвердил, что Воздушные силы уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный командный пункт Ил-22М над Азовским морем.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, в хорошем состоянии в РФ находятся лишь восемь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Буданов также добавил, что такое уничтожение самолетов, вероятно, окажет влияние на способность России вести круглосуточную оперативную деятельность и поддерживать связь в зоне конфликта.

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