Игнорирование повестки и неявка в военкомат – какое наказание грозит: объяснение ТЦК

В ТЦК объяснили, какое наказание грозит военнообязанным за неявку после получения повестки.
В Украине идет мобилизация – за игнорирование повестки грозит наказание в виде штрафа или заключения.
Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) майор Роман Истомин.
Если военнообязанный не прибывает в военкомат после получения повестки для обновления данных – это квалифицируется как нарушение правил военного учета и составляется протокол об админнарушении.
"Это влечет наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов, то есть 850-1700 гривен", — пояснил военный.
Такой же размер штрафа предусмотрен и за повторное правонарушение. А уже после этого наступает уголовная ответственность.
"Но ни уплата штрафа, ни условный срок наказания, ни отбытие заключения не освобождают от мобилизации", — отметил Истомин.
Если же человек, который обновил свои военно-учетные данные, прошел ВЛК, которая признал его годным к службе в военное время, но он не появлялся по боевому распоряжению в пункт сбора, то это уже трактуется как уклонение от мобилизации.
"Он уже военнослужащий, который нужен на определенном участке фронта, а он просто исчезает. В этих случаях применяется ст. 336 УК Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период". Это наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет", — добавил представитель ТЦК и СП.
Напомним, Арестович удивил заявлением, как не бояться военкомата.
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