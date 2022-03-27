Игнорирование воздушной тревоги – игра в рулетку: самые популярные фейки о тревожных сиренах

Игнорирование воздушной тревоги – игра в рулетку: самые популярные фейки о тревожных сиренах

Сирену включает дежурный центр управления, который присутствует на месте круглосуточно.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в который раз напоминает о важности воздушной тревоги и развенчивает фейки в этом отношении, ведь враг продолжает атаковать мирные города и воевать с населением Украины.

О Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины пишет в Telegram-канале.

Учебные сирены иногда включают, чтобы проверить исправность – это фейк.

По условиям военного времени учебные сирены запрещены – помните об этом.

Существуют объекты, которые фиксируют ПВО, но из-за них не включают тревогу – это также фейк.

После всех обнаруженных объектов, даже если они небольшие, включается сирена.

Люди не успели скрыться из-за того, что дежурный не включил воздушную тревогу и это фейк.

Сирену включает дежурный центр управления, который присутствует на месте круглосуточно.

Игнорировать воздушную тревогу – это игра в рулетку, в которой на кону – ваша жизнь.

Не испытывайте судьбу и всегда реагируйте на сирену.

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