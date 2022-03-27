Игнорирование воздушной тревоги – игра в рулетку: самые популярные фейки о тревожных сиренах

Сирену включает дежурный центр управления, который присутствует на месте круглосуточно.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в который раз напоминает о важности воздушной тревоги и развенчивает фейки в этом отношении, ведь враг продолжает атаковать мирные города и воевать с населением Украины.
О Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины пишет в Telegram-канале.
- Учебные сирены иногда включают, чтобы проверить исправность – это фейк.
- По условиям военного времени учебные сирены запрещены – помните об этом.
- Существуют объекты, которые фиксируют ПВО, но из-за них не включают тревогу – это также фейк.
- После всех обнаруженных объектов, даже если они небольшие, включается сирена.
- Люди не успели скрыться из-за того, что дежурный не включил воздушную тревогу и это фейк.
- Сирену включает дежурный центр управления, который присутствует на месте круглосуточно.
- Игнорировать воздушную тревогу – это игра в рулетку, в которой на кону – ваша жизнь.
- Не испытывайте судьбу и всегда реагируйте на сирену.
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