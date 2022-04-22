"Игнорируйте оккупантов, обезвреживайте коллаборантов": Зеленский обратился к жителям оккупированных территорий

Украинский президент призвал всех сограждан работать на общую победу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на победу над врагом должны работать все украинские граждане, в том числе и находящиеся на временно оккупированной территории.

Об этом он говорил во время своего традиционного обращения вечером в пятницу, 22 апреля.

Украинский лидер выразил уверенность, что возвращение жизни в полном смысле этих слов состоится как на юге, так и на востоке Украины – во всех "районах, куда под флагом России занесли деградацию, разрушение и смерть".

Однако для этого, говорил он, всем украинцам нужно быть едиными в противодействии российскому вторжению, в том числе находящимся под российской оккупацией.

“Еще раз подчеркиваю: при любой возможности каждый и каждая должны противостоять оккупации. Игнорируйте оккупантов. Не сотрудничайте с ними. Не помогайте им. Обезвреживайте коллаборантов”, — призвал президент.

По словам Зеленского, Вооруженные Силы Украины блестяще выполняют свои задачи. “Разведка, Национальная гвардия, тероборона, полиция, пограничники – все полностью работают на победу. Но на победу также должен работать каждый гражданин – в том, чем занимается, и там, где находится”, — подчеркнул президент.

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Также Зеленский призвал всех сограждан работать на общую победу независимо от того, кто чем занимается.

“Если вы за границей – поддерживайте Украину. Если вы занимаетесь обычной экономической деятельностью – делайте все, чтобы Украине было больше пользы. Если вы оказались на временно оккупированной территории – старайтесь создать оккупантам больше проблем”, — говорил в обращении украинский лидер.

Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины являются фундаментом для "крепости из нашего национального единства". “Единства всех украинцев, борющихся за жизнь и против смерти. Против российского нашествия”, — подчеркнул президент.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 58 дня войны

Напомним, президент Владимир Зеленский также в своем обращении сообщил, что российские оккупанты на юге Украины накапливают силы, загоняют новые батальонно-тактические группы.

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