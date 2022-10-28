"Игнорируют" запрос России по поводу "биолабораторий" в Украине": в РФ продолжают распространять циничные фейки

Россия продолжает распространять фейки. Одни из самых популярных в настоящее время: "биологическое оружие" и "грязная бомба".

Российские власти и СМИ продолжают распространять дезинформацию относительно "грязной бомбы" и "биологического оружия".

Об этом сообщили в пресс-службе Центра противодействия дезинформации.

Отмечается, что РФ распространяет фейк, что США якобы "игнорируют" запрос России по поводу "биолабораторий" в Украине. Пропагандисты говорят, что "США и Украина не ответили на российские претензии по поводу нарушения Конвенции о биологическом оружии".

Еще один фейк РФ направлен на то, что "Киев якобы имеет возможность для создания "грязной бомбы" не только на тех двух объектах, где проведут проверки специалисты МАГАТЭ". Этот фейк распространил постпред РФ при ООН Небензя.

Также Небензя сообщил, что "США не смогут избежать ответа, если будет доказано, что Вашингтон нарушает Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсичного оружия".

Напомним, что Россия в пропаганде о "грязной бомбе" Украины использовала словенское фото 10-летней давности.

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