"Игорь Гиркин становится все более откровенным критиком Кремля" — британская разведка

Гиркин сравнил Зеленского и Кремль не в пользу последнего.

Бывший офицер ФСБ и так называемый министр в самопровозглашенной "Донецкой Народной Республике" Игорь Гиркин, являвшийся сторонником жесткой линии поведения российских войск в Украине, раскритиковал российское командование из-за проведения "танкового биатлона" под Москвой.

Об этом пишет Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"19 августа 2022 года Гиркин неохотно опубликовал похвалу поведения президента Зеленского во время войны. Он сравнил это с ситуацией в России, где "в конце шестого месяца войны по-прежнему играем в танковый биатлон и проводим фестивали военных оркестров", — отмечает разведка.

Танковый биатлон – громкое кульминационное событие Российских армейских международных игр, которые, как и в предыдущие годы, на прошлой неделе прошли под Москвой.

"Значительная часть российских военных и специалистов по безопасности, вероятно, считает, что нецелесообразно продолжать привлекать силы к военным церемониальным мерам в мирное время, пока российские войска продолжают нести большие потери в Украине", — считают британские аналитики.

Напомним, российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) впервые отреагировал на сообщение о своем якобы визите на оккупированную территорию Украины – в Крым, а затем в Херсонскую область.

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