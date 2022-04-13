Игорь Кондратюк показал, чем оккупанты разрушили его дом под Киевом: "Пусть сгорят в аду"

Из дома продюсера саперы вытащили снаряд для "Градов".

Украинский продюсер Игорь Кондратюк показал снаряд, которым российские оккупанты попали в его дом под Киевом месяц назад.

На странице в Facebook Кондратюк разместил снимок, на котором показал, чем захватчики попали в его жилье. Как выяснилось, это был снаряд для "Градов", который называется 9М22У:

facebook.com/kondratjukigor

"Вчера саперы вытащили то, что прилетело в наш дом 14 марта от россиян-убийц. Имеет название 9М22У. Снаряд для "Градов". Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники, земляки и сограждане! И только канцлер ФРГ Шольц думает, что этот снаряд запустил Путин-х*йло лично!" – написал Кондратюк.

Игорь Кондратюк / facebook.com/kondratjukigor

Игорь Кондратюк / facebook.com/kondratjukigor

Отметим, что 14 марта, прямо в день рождения Игоря Кондратюка, российские оккупанты попали в дом продюсера. Впрочем, несмотря на то, что дом частично разрушен, шоумен старается не расстраиваться из-за этого. Кондратюк говорит, что в некоторых уголках Украины людям намного хуже.

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