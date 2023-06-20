Игра на публику или реальность: Буданов о конфликте Пригожина с Шойгу

Буданов напомнил, что, несмотря на конфликт между собой, и Шойгу, и Пригожин "абсолютно работают на РФ".

Конфликт владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с российским Минобороны во главе с Сергеем Шойгом – не фейк, блеф или игра на публику, а вполне реальный.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире общенационального телемарафона.

"Я никак это не назову игрой на публику и даже фейком. Это совершенно не туда. Этот конфликт вполне реален и они его, в принципе, не скрывают. Почему это так режет глаз, на мой личный взгляд. Потому что Пригожин в принципе говорит в большей степени правду. Минобороны РФ в большей степени говорит неправду", – отметил Буданов.

Он обратил внимание, что в отчетах официального спикера МО РФ Игоря Конашенкова и российского Минобороны "все хорошо, россияне побеждают, куда-то двигаются, всех в радиоактивный пепел и так далее".

"Пригожин говорит, что наоборот: посмотрите вокруг, это точно не победоносная война, нам здесь в принципе уже не победить. Посмотрите, какие просчеты, стрелять нечем, что делать войско вообще не понимает, оно не обучено и так далее. Поэтому это фейком не назовешь. Это просто встречный бой правды с ложью", – объяснил руководитель ГУР.

Однако Буданов напомнил, что и Шойгу, и Пригожин "полностью работают на РФ".