Игра на публику или реальность: Буданов о конфликте Пригожина с Шойгу

Буданов напомнил, что, несмотря на конфликт между собой, и Шойгу, и Пригожин "абсолютно работают на РФ".
Конфликт владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с российским Минобороны во главе с Сергеем Шойгом – не фейк, блеф или игра на публику, а вполне реальный.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире общенационального телемарафона.
"Я никак это не назову игрой на публику и даже фейком. Это совершенно не туда. Этот конфликт вполне реален и они его, в принципе, не скрывают. Почему это так режет глаз, на мой личный взгляд. Потому что Пригожин в принципе говорит в большей степени правду. Минобороны РФ в большей степени говорит неправду", – отметил Буданов.
Он обратил внимание, что в отчетах официального спикера МО РФ Игоря Конашенкова и российского Минобороны "все хорошо, россияне побеждают, куда-то двигаются, всех в радиоактивный пепел и так далее".
"Пригожин говорит, что наоборот: посмотрите вокруг, это точно не победоносная война, нам здесь в принципе уже не победить. Посмотрите, какие просчеты, стрелять нечем, что делать войско вообще не понимает, оно не обучено и так далее. Поэтому это фейком не назовешь. Это просто встречный бой правды с ложью", – объяснил руководитель ГУР.
Однако Буданов напомнил, что и Шойгу, и Пригожин "полностью работают на РФ".
Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал "вагнеровцам" перейти в свое подчинение. Пригожин ответил, что ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никакие контракты с Шойгу.
Британская разведка о деталях противостояния Пригожина из Шойгу.
Противостояние между подчиненными Шойгу и Пригожина дошло до того, что вагнеровцы возле Бахмута даже вступили в бой с кадровыми военными РФ.
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