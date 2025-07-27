"Игра на смерть": как дроны превратят российских детей в операторов убийств

Дрон / © Pixabay

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Россия постепенно переходит к новой форме войны, в которой детей будут учить убивать дистанционно, не покидая дома.

Об этом предупредил военный эксперт Сергей Флэш Бескрестнов, комментируя развитие беспилотных технологий.

По словам специалиста по радиоэлектронной борьбе, новое поколение россиян будет «сидеть дома, есть кашу и отдаленно играть в игру», убивая людей с помощью дронов.

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«Тем, кто не понимает, к чему идут технологии БПЛА. У молодежи отличная реакция, быстрая обучаемость и хорошая моторика», — написал Бескрестнов в Facebook.

Эксперт подчеркнул, что у российских операторов уже есть опыт дистанционного управления FPV-дронами из Москвы через интернет. Через несколько лет именно такой подход может стать основным форматом участия в войне.

«Через несколько лет все будут так летать: опытные пилоты, которых надо беречь, будут управлять дронами удаленно. А бурят будут эти дроны подвозить в ЛБО», — добавил Флеш.

Напомним, Россия интенсивно наращивает производство ударных дронов типа «Шахед» и, как предполагают представители Германии и Украины, уже к ноябрю 2025 может быть способна запускать до 2000 беспилотников за одну ночь. Такой сценарий подразумевает сверхмасштабную атаку, к которой украинские силы должны готовиться уже сейчас.

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Эксперты отмечают: традиционные системы ПВО, в том числе дорогие ракеты Patriot, слишком затратны для противодействия массовым дроновым атакам. Поэтому Украина вместе с партнерами должна искать более экономически эффективные способы обезвреживания беспилотников.