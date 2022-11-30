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Игра "в прятки": на польской границе задержали мужчин, которые хотели незаконно уехать из страны

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
1196
Время на прочтение
2 мин
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Игра "в прятки": на польской границе задержали мужчин, которые хотели незаконно уехать из страны

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Двое мужчин пытались незаконно пересечь украинско-польскую границу.

Пограничники задержали двоих мужчин в пункте пропуска "Шегини", которые планировали незаконно выехать из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Как сообщают пограничники, через пункт пропуска на выезд в Польшу следовал микроавтобус "Мерседес". Водитель транспорта заявил, что в машине находятся три человека. Такую отметку сделали в контрольном талоне.

"Позже, во время осмотра транспорта, оказалось, что еще двое от пограничников скрылись: один мужчина погрузился между чемоданами в багажном отделении, а другой вышел из авто на время проверки. Он планировал вернуться после завершения процедуры и остаться незамеченным", — говорится в сообщении. 

Как мужчины пытаются незаконно пересечь границу Украины

С начала полномасштабной войны России против Украины мужчинам призывного возраста, которые отвечают определенным критериям, запрещен выезд за границу на время действия военного положения в Украине. Однако не все соблюдают и каждый раз придумывают новые схемы побега из Украины.

Так, в Закарпатье пограничники задержали 19-летнего парня, который хотел переплыть реку, чтобы попасть в Германию на конкурс по спортивным бальным танцам.

Там также задержали троих уклонистов, пытавшихся бежать в Румынию.

Государственная пограничная служба Украины также призывает нарушителей не пересекать незаконно украино-румынскую границу, поскольку там заметили медведя.

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Дата публикации
Просмотры
1196
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