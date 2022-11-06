Игрища Путина и Пригожина: Жданов назвал самые горячие точки на фронте

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что самыми горячими точками на фронте Бахмут, Соледар, Авдеевка, Марьинка. Это из-за игры Путина и Пригожина.

Об этом он сказал в эфире телеканала Freeдом

"Бахмут, Соледар, Авдеевка, Марьинка – это ключевые города для оккупантов. Там, на мой взгляд, сошлись несколько плохих для нас факторов. Первый – это политическая воля Путина захватить Донецкую область. Второе – личные амбиции Пригожина, который хочет доказать, что он лучше, чем генштаб РФ. Это касается и перераспределения сфер влияния вокруг Путина. И Пригожин хочет показать, что частная военная компания под его руководством воюет гораздо эффективнее, чем Вооруженные силы РФ под командованием генерального штаба РФ. По крайней мере, складывается такое впечатление. это будут на мой взгляд самые горячие точки фронта. Потому как говорил наш генерал Залужный, там происходит до 80 атак за сутки. Насколько я знаю проблемы даже с перезаряжанием патронов. Наши войска не успевают перезаряжать, настолько интенсивны атаки", — сказал Жданов.

Ситуация на Бахмутском направлении

Россия 24 февраля начала полномасштабное наступление на территорию Украины. Оккупанты атаковали наше государство с севера, юга и востока.

В настоящее время одним из самых сложных направлений на фронте Бахмутский. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что на Бахмутском направлении по состоянию на 5 ноября сконцентрировано около 30 тыс. российских военных. Оккупанты уже четыре месяца пытаются прорвать оборону ВСУ в Донецкой области.

Бахмут стал передовым фронтом, а уцелевших домов в нем практически не осталось.

Читайте также: