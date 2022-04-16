Игрок клуба УПЛ организовал в Коломыи благотворительный турнир в поддержку ВСУ (фото)

На вырученные деньги купили тепловизоры для военных.

Защитник "Львова" Александр Романчук стал инициатором проведения в Коломыи благотворительного футбольного турнира, собранные средства из которого использованы для нужд украинской армии.

Несколько недель назад мне пришлось побывать на благотворительных соревнованиях во Львове. Их организация мне очень понравилась, и я подумал о проведении такого турнира в родной Коломне. ", — рассказал Романчук в интервью zbirna.com".

zbirna.com

"Сколько команд изъявили желание выйти на старт? 32, и не только из Ивано-Франковской области, но и соседи из Черновцов. Стартовый взнос был не менее 1500 гривен от каждой команды, однако большинство заплатили большие суммы. В составе каждой команды было восемь полевых футболистов и вратарь, играли на полполя.Среди участников была группа футболистов, представлявших команды элитного дивизиона и первой лиги.В частности, я пригласил приехать в Коломыю своих приятелей Андрея Буска (Львов) и Дениса Кузыка (Колос).А сами поединки обслуживали элитные арбитры Прикарпатье во главе с Анастасией Романюк К сожалению, из-за травмы я не мог выйти на поле.В общей сложности было собрано более ста тысяч гривен.На эти средства были приобретены тепловизоры для земляков из 10 отдельной горно-штурмовой бригады Эдельвейс.Подставил плечо и воспитанник коломыйского футбола, известный тренер Роман Григорчук, присутствовавший на турнире и также купивший два тепловизора", — добавил Романчук.

"Или со своими одноклубниками из Львова поддерживаю связь? Конечно. Несколько ребят на этой неделе даже начали самостоятельно тренироваться, но большинство сосредоточилось на волонтерстве. Особенно активны Алексей Довгий, Александр Ильющенков, Алексей Зозуля. Только общими усилиями, если мы будем едины, сможем победить в этой войне", – рассказал он.

Напомним, что украинцы смогут бесплатно посетить благотворительный матч "Динамо" против дортмундской "Боруссии".

Читайте также:

"Паниковали, когда срабатывал газовый котел": украинский баскетболист приютил беженцев из Харьковщины

"Слез уже не осталось": титулованная украинская саблистка показала последствия "русского мира" в Ирпене (фото)

"Они пришли к нам специально": жена Усика уверена, что оккупантам "сдали" локацию их дома в Ворзеле