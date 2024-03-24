"Их будет сложно восстановить": военный эксперт прокомментировал поражение кораблей РФ

По словам специалиста, это последние корабли, строившиеся на верфях в Гданьске.

Вооруженные силы Украины в ночь на 24 марта нанесли очередной удар по Черноморскому флоту РФ, поразив крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов". Военный эксперт Денис Попович прокомментировал поражение кораблей РФ и отметил, что говорить об их прямых функциях по десантированию подразделений уже нет смысла.

Об этом говорилось в комментарии эксперта Поповича во время телемарафона 24 марта.

"Насколько я понимаю, это последние корабли, которые строились на верфях в Гданьске. Их будет сложно восстановить. Я не думаю, что поляки будут помогать россиянам. Какие они функции выполняли? Сейчас уж, наверное, нет смысла говорить об их прямых функциях по десантированию подразделений". Нет у них для этого сил, и мы видим, что это уже шестой или седьмой десантный корабль, который уничтожен, т.е. поэтому они используют большие десантные корабли, чтобы транспортировать все, что необходимо для группировки в Крыму", — сообщил Попович.

По его словам, "этот логистический мостик понемногу усыхает".

"Мы можем предположить, что это уже шаг для того, чтобы дальше заняться Крымским мостом", – добавил он.

Ранее российский кафир Егор Гузенко, известный под псевдо "Тринадцатый", подтвердил уничтожение двух крупных десантных кораблей "Ямал" и "Азов" ЧФ в Севастополе.

Между тем, министр обороны Великобритании Грант Шаппс назвал флот России в Черном море "функционально неактивным".

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