Их десяток: в Военно-морских силах намекнули по поводу следующих целей ударов по врагу

Под прицелом украинских защитников — вражеские корабли, которые в первую очередь представляют большую угрозу для Украины, отметил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Украинские силы продолжают ликвидировать вражеские корабли в Черном море. Недавно были поражены БДК "Ямал" и "Азов". Однако у врага еще остаются корабли, являющиеся для Украины потенциальными целями.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии "24 Каналу".

Плетенчук отметил, что под прицелом украинских защитников — вражеские корабли, которые в первую очередь представляют большую угрозу для Украины. В то же время у Сил обороны есть амбициозные планы по Черноморскому флоту России.

"Имеем желание и мотивацию"

Также читайте Удар ВСУ по Севастополю стал крупнейшим с начала войны – BILD

Часть российских кораблей, предназначенных для ведения боевых действий непосредственно в море или для обстрела побережья со своих корабельных установок, сейчас не привлечена. Более того, эти корабли уже более двух недель вообще не выходят в море.

"Самой главной составляющей Черноморского флота в смысле возможностей наносить огненное поражение по территории Украины остаются носители крылатых ракет. Фактически их десяток находится в составе Черноморского флота России. Соответственно эти корабли сейчас единственные, которые могут представлять определенную угрозу для нас", – подчеркнул спикер Военно-морских сил ВСУ.

Кроме того, по словам Плетенчука, у украинских сил есть желание и мотивация ликвидировать Черноморский флот России. Однако для этого еще нужно время и оружие.

В то же время, даже с имеющимися материалами, техническими средствами эта задача понемногу выполняется. К ней приобщаются все составляющие обороны Украины:

Сухопутные войска, которые первыми потопили один из крупных десантных кораблей – судно "Саратов", находившееся в Бердянске;

Воздушные силы;

Военно-морские силы;

Служба безопасности Украины;

Главное управление разведки и другие подразделения.

"Поэтому мы все делаем одно дело, которое является у нас "домашней работой" на пути к нашей победе", — резюмировал Дмитрий Плетенчук.

Ранее российский оккупант Егор Гузенко, известный под псевдо "Тринадцатый", подтвердил уничтожение двух больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов" ЧФ в Севастополе.

Тем временем министр обороны Великобритании Грант Шаппс назвал флот России в Черном море "функционально неактивным".

Читайте ведущие новости дня: