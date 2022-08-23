"Их используют как передовые подразделения, как "живое мясо": военный эксперт рассказал, что происходит в "армии ДНР"

Армия так называемой "ДНР" полностью не разгромлена, подразделения "Л/ДНР" полностью не уничтожены. У них большие проблемы именно с личным составом.

Об этом 23 августа в эфире национального телемарафона в слоте "1+1" рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Очень большие потери, в первую очередь, потому что это не профессиональные военные, в большинстве своем это принудительно мобилизованные или мобилизованные по своему желанию, которые совершенно зазомбированные представители временно оккупированных территорий. Но они не имеют какого-либо опыта ведения боевых действий. К тому же их используют в первых линиях как передовые подразделения, как "живое мясо". А уже за ними идут более профессиональные военные армии РФ. Поэтому так нужно расценивать ситуацию с их потерями", — отметил он.

Также, по словам Коваленко, даже принудительно очень тяжело сейчас выполнять нормативы именно по мобилизации на временно оккупированных территориях, с человеческим ресурсом там очень-очень на сегодняшний день плохо.

Напомним, военный эксперт объяснил, закончилась ли оперативная пауза россиян и чего ожидать на Донбассе.

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