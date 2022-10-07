"Их надо бить": генерал Наев рассказал о начале войны и приказе Залужного

Наев получил разведывательное сообщение о том, что война может начаться в 4 утра 24 февраля.
Около двух часов ночи 24 февраля украинский генерал, отвечавший за воздушные силы, доложил командующему Объединенными силами ВСУ Сергею Наеву, что на территории Беларуси в воздух взлетел самолет-ретранслятор и самолет воздушного наведения на цели. Именно так началась полномасштабная война России против Украины.
Об этом командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.
По словам Наева, партнеры Украины и разведка накануне полномасштабного вторжения предоставляли информацию, что враг готовится к агрессии, однако назывались разные даты: 19, 20-25 февраля...
Наев получил разведывательное сообщение о том, что война может начаться в 4 утра 24 февраля.
"Я лично позвонил всем подчиненным мне генералам и приказал им привести силы к готовности №1. Около двух часов ночи генерал, отвечавший за воздушные силы, доложил мне, что на территории Беларуси в воздух взлетел самолет-ретранслятор и самолет воздушного наведения на цели. Такое происходило впервые", — рассказал Наев.
Он немедленно доложил об этом главнокомандующему ВС Украины.
"Первая реакция генерала Залужного была такой: "Их надо бить, понял?" "Понял", — ответил я", — рассказал командующий Объединенными силами ВСУ.
Напомним, 7 октября, оккупационные войска атаковали Запорожье двумя иранскими дронами-камикадзе, попавшими в объекты критической инфраструктуры города. По сообщениям местных властей, один из дронов упал во двор многоэтажки. Жилой дом разрушился, повреждены коммунальные сети. Известно об одном пострадавшем, у него осколочные ранения.
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