"Их нельзя назвать профессиональными военными, скорее профессиональные оккупанты" — журналист о зверствах на Киевщине

"Их нельзя назвать профессиональными военными, скорее профессиональные оккупанты" — журналист о зверствах на Киевщине

По данным журналиста, под Киевом были как неопытные военные РФ, так и прошедшие Сирию.

Журналист-расследователь "Следство.Инфо" Дмитрий Реплянчук сообщил, кто именно совершал зверства над мирным населением в Киевской области, и кого из россиян удалось идентифицировать.

Об этом он рассказал в интервью "Радио НВ".

По его словам, большинство солдат РФ – это 20-22-летние юноши, лишь несколько лет назад окончившие школу.

"Не знаю, можно ли их назвать профессиональными военными, скорее профессиональные оккупанты. Меня удивило, что большинство из них – это 20-22-летние юноши, которые лишь несколько лет назад окончили школу. Их призвали в армию, потом они подписали контракт. вот они уже приехали в Украину убивать, калечить, мародерить", — сказал он.

Однако журналист отметил, что российские оккупанты 1986, 1987 года рождения уже имеют опыт массовых убийств.

"Мы увидели, что фактически каждый третий боец этой бригады участвовал в войне в Сирии, где Россия воевала на стороне преступного режима Башара Асада. Это такие солдаты удачи, которые сначала в Сирию уехали, теперь в Украину. Неизвестно, за что воюют, только убивают, пытают. То есть это такая "солянка" российских оккупантов — без чести, без каких-либо принципов", — отметил он.

Напомним, российский дипломат на Совбезе ООН случайно сказал правду, что трупов мирных людей в Буче.

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