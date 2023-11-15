"Их очень мало": Зеленский о роли американских танков Abrams в контрнаступлении

Зеленский выразил надежду на то, что наша страна в будущем получит больше танков от зарубежных государств.

Количество танков Abrams пока не таково, чтобы кардинально изменить ситуацию на фронте.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе общения с представителями африканских СМИ.

Также читайте Почему Украина не может направить больше пилотов на обучение на F-16: Зеленский ответил

"К счастью или к сожалению, у нас очень много разных танков. Abrams – не исключение. Это качественный танк. У нас их не очень много, честно вам скажу. Abrams – первый пример такого танка. Я надеюсь, что мы будем развивать наши отношения (с США - ред.) и не упадет поддержка, то и поставки будут больше.

Но пока сказать, что они играют важнейшую роль в поле боя, мне сложно. Их число очень маленькое", – сказал Зеленский.

Напомним, 25 сентября президент Зеленский подтвердил прибытие танков Abrams в Украину.

По мнению британской эксперта, первая партия Abrams кардинально не изменит ситуацию на поле боя.

Читайте также: