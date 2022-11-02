"Их продукцию никто не хочет": в Раде объяснили манипуляции России с "зерновым соглашением"

Украина всегда выполняла все контракты и не подводила партнеров.

В результате полномасштабной агрессии России многие страны мира отказываются от агропродукции страны-агрессора в пользу украинской, поэтому Москве и "не нравится" ситуация с "зерновым соглашением".

Об этом заявил член парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

"По сравнению с прошлым годом десятки стран отказались от сотрудничества с РФ. Тем временем нашу продукцию хотят, потому что мы стабильны. Даже во время Соvid-19, во время других катаклизмов Украина выполняла все контракты, мы никогда не подводили наших друзей, наших партнеров. Я думаю, что зерновой коридор будет работать, потому что это важно для всего мира, уже четко понимающего манипуляции России", — пояснил он.

Соломчук напомнил, как российская пропаганда распространяла заявления о том, что доля Украины на мировом рынке зерна всего 1-2%. Однако когда открылся "зерновой коридор", все увидели, какое количество контрактов подписывает Украина и сколько судов грузится.

"Так как все хотят нашу сельскохозяйственную продукцию, то россияне запаниковали", — сказал Соломчук.

Парламентарий отметил, что аграриям необходимо экспортировать собранный урожай, ведь это влияет и на следующую посевную кампанию в Украине, поскольку для ее проведения необходимы деньги для закупки семян, удобрений.

"Также сейчас ведутся переговоры с разными фондами, чтобы они помогли нашим фермерам. Однако экспорт должен работать, потому что нужны еще и средства для выплат пайщикам, которых в Украине 8 миллионов. Не стоит забывать, что около 50% населения Украины проживает в сельской местности". Эти люди напрямую зависят от сельского хозяйства, работают в этой сфере, получают деньги за паи и тому подобное", — добавил Соломчук.

Напомним, 29 октября после повреждения кораблей Черноморского флота России в Крыму в РФ заявили, что останавливают действие "зернового соглашения".

После этого министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия готова заменить украинское зерно на мировом рынке "собственным".

Уже 1 ноября министр обороны Турции заверил, что Анкара продолжит выполнять "зерновое соглашение", несмотря на демарш Москвы.

А 2 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после телефонного разговора между министрами обороны Турции и России заявил, что движение судов "зерновым коридором" из Украины возобновлено.

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