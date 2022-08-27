Их результаты стали настоящей легендой для всего мира: Зеленский поздравил украинских "асов" с профессиональным праздником

Украинская авиация, уверен глава государства, крепкая и она будет среди самых современных.

Приветствие украинский президент озвучил в видеообращении в субботу, 27 августа.

"Сегодня в нашем государстве традиционно в последнюю субботу августа отмечается День авиации. Профессиональный праздник людей, без которых не представить современность. И без которых не представить независимость нашего государства. Россия надеялась уничтожить нашу авиацию в первые часы полномасштабного вторжения. И, конечно, это у врага была абсолютно безумная цель, как и многие другие подобные цели. Воздушные силы Украины были сохранены, и с первого дня вторжения с честью выполняют боевые задачи", — сказал глава Украины.

Зеленский сообщил, что с начала войны 18 летчиков получили звание Героя Украины, еще десятки отмечены государственными наградами.

"Их умения и боевые результаты стали настоящей легендой, и я неоднократно слышал самую высокую похвалу нашей авиации от представителей армий и государств наших партнеров. Украинская авиация крепка. Она будет среди самых современных, это однозначно, этого уже не изменить. Но и в тех чрезвычайно сложных условиях, которые есть сейчас, украинские пилоты демонстрируют самый высокий класс", — добавил Зеленский.

Отдельное спасибо глава государства выразил родителям летчиков, воспитавших смелых воинов, удивляющих сейчас весь мир.

"Сегодня я благодарю всех наших летчиков, всех, кто обеспечивает полеты, готовит технику к полетам, и всех, кто помогает украинской военной авиации быть способной выполнять боевые задания. И отдельно хочу поблагодарить родителей наших воинов, мам и пап украинских летчиков, за таких смелых и умных сыновей, которые сделали и делают очень многое, чтобы приблизить нашу победу — победу Украины" — сказал Зеленский.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов заверил, что "Украина выиграет эту войну, но самая сложная ее часть еще впереди".

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