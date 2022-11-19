"Их стреляешь, а они лезут...": современные казаки в Запорожье показали, чем уничтожают врага

Современные казаки на Запорожье показали ТСН, чем и как уничтожают врага.

По ночам рашистские ракеты, круглосуточный огонь вражеской артиллерии и попытки пехоты оккупантов прорвать нашу линию обороны — такое ныне почти ежедневное расписание на участке фронта, где Донетчина граничит с Запорожской областью.

Здесь держат фронт украинцы – с современным оружием в руках и характерными бородами. "Ну, бороды мы будем брить после победы", — говорят бойцы.

Многие здешние защитники в прицел видят собственные дома, поэтому атаки врага сдерживают со всей настойчивостью.

Под "Градом", ракетами, залпами вражеской артиллерии и отражая постоянные штурмы решетской пехоты родину защищают настоящие казаки. “Комбат – казак! Замполит – казак! Многие казаки-родовцы здесь!”, -рассказывает военнослужащий отдельной Запорожской бригады ТРО ВСУ “Дед”.

На их участке фронта одиночные артиллерийские разрывы и даже немного реактивного "Град" - на самом деле затишье, уверяет "Богун". "Благодаря дождю, размокли немного дороги, они немного притихли. Таких активных действий, как два-три дня назад, нет. Ну, но заходят в ДРГ”, — добавляет боец.

Встречает группы противника здешняя "пожарная команда", молниеносно реагирующая на подход врага. Уезжают по несколько раз в сутки. “Там был такой кулак, упитанный. И тех бойцов нет. Выбили всех, сейчас уже призывают всех, кого угодно”, — говорят бойцы о своих врагах.

Их командиры не жалеют мобилизованных рашистов. “Они привыкли: “Бабы рожают”! Они лезут на прорыв, им все равно. Как наркоманы. Их стреляешь, а они лезут… Сейчас "мобиков" нагнали, очень много", — рассказывают бойцы.

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Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия останавливать лавину россиян на Запорожском направлении, нашим воинам приходится круглосуточно. "Ребята на миномете работали мы по другой посадке огневой поддержкой в целом, они открыли огонь по нам, а минометами их в этот момент и... Очень красиво все получилось", — рассказывают свои бои современные казаки.

Во время вражеской атаки к ответу минометчиков и пехотинцев присоединилась и дальнобойная украинская арта. “У нас такая замечательная артиллерия, точно бьет. Три дня назад уничтожили два "Пиона", — кичатся бойцы.

Сейчас здесь затишье, украинские казаки говорят, что враг сейчас активно перемещает свои подразделения, которые выбили из Херсона — часть оставляют в Запорожье, часть тянут — дальше, в Донецкую область.

Но какие бы планы и перемещения ни устраивал враг, современные запорожские казаки утверждают, оккупантам здесь не будет счастья.

"Их стреляешь, а они лезут…": современные казаки показали, как уничтожают врага

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