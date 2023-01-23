"Их тактика предсказуема": Гуменюк объяснила, почему оккупанты подтягивают новые силы

Российские оккупанты несут значительные потери на фронте, а потому им приходится подтягивать новые силы.

Об этом заявила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".

По ее словам, оккупанты не только пытаются готовиться к наступлению, но они еще и боятся продвижения ВСУ, поэтому пытаются держать оборону.

"Реорганизация всех лечебных заведений левобережья на госпитале, их переполнение говорит о том, что физические потери во вражеском войске велики, поэтому они подтягивают новые силы. Им нужно не только готовиться к наступлению, им нужно держать еще и оборону. Участок местности большой, направление наших огневых действий им уже понятен. Россияне боятся продвижения наших сил", — сказала Гуменюк.

Она добавила, что россияне пытаются уплотнить оборону на некоторых участках левобережья Днепра. Также военные не исключают подтягивания сил врага на Запорожское направление, где оккупанты пытаются "прощупывать" на прочность украинскую оборону.

"Противник пытается делать вылазки разведывательными и штурмовыми группами. Эта тактика врага предсказуема, ВСУ дают мощный отпор. Сейчас линия фронта достаточно подвижна. Она постоянно имеет географические изменения, но это не критические изменения, а порядок введения боевых действий, когда действия переходят за предел контрбатарейного". противостояние", — подытожила Гуменюк.

Напомним, по состоянию на 23 января 2023 года общие боевые потери среди личного состава армии РФ составляют около 121 480 человек. В сутки ВСУ ликвидировали более 700 российских военных.

Как сообщал начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин, на Запорожском направлении войска РФ не ведут активных и масштабных действий и заявления пропагандистов о якобы "прорыве" украинской обороны являются фейковыми.

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