"Их тактика": в ВСУ объяснили, почему оккупанты не атаковали ракетами Украину в годовщину вторжения

Российские оккупационные войска 24 февраля, на годовщину полномасштабного вторжения, не нанесли массированного ракетного удара по Украине, поскольку, вероятно, "не могли себе этого позволить" — они не подготовили необходимое количество ракет для массированной атаки.

Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Вопрос в том, что они могут себе позволить выпустить по Украине", — высказался Игнат о том, почему 24 февраля не было ожидаемой массированной ракетной атаки РФ по Украине.

В то же время Россия держит в Черном море много кораблей-носителей крылатых ракет, суммарный залп которых — более 40 ракет.

"Ни разу такое количество "Калибров" не вылетало с кораблей в Черном море. Речь о 10-15 плюс-минус этих "Калибров". Большинство ракет летело с носителей воздушного базирования, с Ту-95. Поэтому изменение применения и ракет и "Шахедов" "Видимо, связана с их наличием и с тем, что они могут себе позволить на это время. В этом и заключается вся их "тактика" и "стратегия", — добавил Игнат.

Он также напомнил, что с 11 сентября, когда начались ракетные атаки России по инфраструктуре Украины, РФ использовала около 650 крылатых высокоточных ракет – это только сбитые ПВО, а также 650 иранских дронов.

"Если приплюсовать еще процентов 20-25, то у нас будет количество запущенных ракет по Украине", — сказал спикер Воздушных сил.

Как сообщалось, в ночь на 27 февраля россияне атаковали Украину беспилотниками. Из 14 "шахедов", 11 сбили ПВО.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк предупредил, что новыми целями россиян может стать транспортная и гидротехническая инфраструктура.

Авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал, что Россия начала модернизировать ракеты, которыми бомбит Украину. При производстве ракет враг добавляет к ним новые детали и усовершенствует их специальными ловушками, чтобы обходить ПВО Украины.

Читайте также: