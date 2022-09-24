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"Их ждет черный пакет — белая "Лада": Ермак о ракетных обстрелах Запорожья

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"Их ждет черный пакет — белая "Лада": Ермак о ракетных обстрелах Запорожья

Фото: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев

Ночью российские захватчики нанесли ракетный удар по Запорожью в результате чего пострадали девять человек, одна женщина погибла.

Россияне понимают, что Запорожье не будет их, и область будут освобождать ВСУ, поэтому продолжают интенсивные обстрелы города, атакуя жилые кварталы.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Безумие заключается в том, что в параллельной реальности они говорят о "своем Запорожье". А в настоящей реальности их здесь ждет черный пакет. Формула российского безумия очень проста. Война с мирными людьми — черный пакет — белая Лада. Это именно та формула, которую мы гарантируем тем, кто присоединится к безумию своего лидера. И у нас есть чем обеспечивать такую формулу", — подчеркнул Ермак.

Напомним, эксперт объяснил, почему по Запорожью стало так много прилетов в последние дни.

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