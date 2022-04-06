"Их зверски расстреляли": мэр Бучи рассказал, как на его глазах военные РФ убивали людей

Оккупанты расстреляли беременную женщину.
Мэр города Буча Анатолий Федорук рассказал, что российские военные во время оккупации города расстреляли, по меньшей мере, 320 мирных жителей.
Об этом он сообщил в комментарии BBC.
Анатолий Федорук сказал, что лично был свидетелем смертной казни нескольких людей войсками Путина.
"Я сам видел несколько эпизодов. Были три гражданских машины, которые пытались эвакуироваться в сторону Киева, и их зверски расстреляли. Была беременная женщина, мужчина которой кричал и просил не стрелять в нее, но они взяли и просто жестоко застрелили", — рассказал Федорук.
Кроме того, по его словам, российские войска во время оккупации Бучи охотились на местных политиков. Он призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова, отрицающего обвинение московских войск в военных преступлениях, "прийти в Бучу и увидеть тела погибших людей и посмотреть в глаза их семьям, матери, мужчинам, детям, ставшим сиротами".
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