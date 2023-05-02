"ИИ может решить, что Путину нужно больше власти": ученый об опасности искусственного интеллекта

Ученый опасается, что технологии искусственного интеллекта могут попытаться использовать для совершения "плохих поступков".

Британский ученый и изобретатель Джеффи Гинтон покидает Google из-за опасностей, связанных с развитием этой технологии.

Об этом пишет "ВВС News Украина".

По словам Гинтона, чат-боты с искусственным интеллектом могут привести к крайне опрометчивым последствиям.

"Просто сейчас они не умнее нас, насколько я могу судить. Но думаю, скоро они станут такими", — отметил Гинтон.

По наблюдениям ученого, такой прогресс могу состояться уже вскоре, поэтому людям следует "бить тревогу".

Более того, Гинтон заявил, что вся его деятельность связана с развитием технологий вызывает у него ряд сомнений. Речь идет, в частности, о чат-боте ИИ.

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Отметим, что именно новаторские исследования ученого проложили путь в современные системы искусственного интеллекта, такие как ChatGPT.

Ученый утверждает, что чат-бот может скоро превзойти уровень информации, хранящейся в человеческом мозге.

"Сейчас мы видим, что такие системы, как GPT-4, значительно превосходят человека по объему общих знаний. Что касается мышления – оно еще не столь развито, но ИИ уже вполне способен делать простые выводы. И учитывая темпы прогресса, мы ожидаем, что ИИ будет развиваться довольно быстро. Поэтому нам пора позаботиться об этом", — сказал ученый.

Джеффри Гинтон напуган и тем, что технологии искусственного интеллекта могут попытаться использовать для совершения "плохих поступков".

"Это просто худший, кошмарный вариант развития событий. Вы можете представить, что, например, какой-то плохой деятель вроде президента России Владимира Путина решит наделить роботов способностью самостоятельно создавать себе подцели. В конце концов, ИИ может решить, что ему нужно больше власти", — предупредил ученый.

При этом он подчеркнул, что не хочет критиковать Google, и что технологический гигант ведет себя "очень ответственно".

Ранее главный исполнительный директор компании Meta Марк Цукерберг анонсировал громкую новинку – искусственный интеллект LLaMA. Он убежден, что его разработка станет конкурентом известному чат-боту ChatGPT.

Отметим, что ChatGPT находится в стадии тестирования, поэтому его разработчики предупреждают, что бот работает с ограничениями и ошибками.

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