"Или идешь воевать, или тюрьма": что рассказывают пленные оккупанты (осторожно, нецензурная лексика!)

Оккупантов, сдавшихся сами или захвативших ВСУ, с каждым днем все больше.
В Сети появилось видео с пленными оккупантами. Мужчины говорят, что не хотят воевать против украинцев.
Так, на одном из видео 37-летний мужчина по имени Андрей, по его словам, из "народной милиции ДНР", оправдывается. На вопрос украинского военного, зачем он пошел воевать, ответил: "За деньги".
А другой пленник, работавший учителем в Амвросиевке, сказал, что их заставили воевать.
“Нас заставили. Сказали, или идешь воевать или тюрьма”, — отметил мужчина.
Напомним, что российское командование пытается "закрыть рот" военнослужащим РФ, успевшим повоевать в Украине, а чтобы не продолжать — подстрелили сами себя.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины изрядно потрепали одно из подразделений российских оккупантов в Харьковской области. Большинство из них погибли, а выжившие вынуждены были бежать в тыл.
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