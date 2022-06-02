"Или идешь воевать, или тюрьма": что рассказывают пленные оккупанты (осторожно, нецензурная лексика!)

"Или идешь воевать, или тюрьма": что рассказывают пленные оккупанты (осторожно, нецензурная лексика!)

Оккупантов, сдавшихся сами или захвативших ВСУ, с каждым днем все больше.

В Сети появилось видео с пленными оккупантами. Мужчины говорят, что не хотят воевать против украинцев.

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Так, на одном из видео 37-летний мужчина по имени Андрей, по его словам, из "народной милиции ДНР", оправдывается. На вопрос украинского военного, зачем он пошел воевать, ответил: "За деньги".

А другой пленник, работавший учителем в Амвросиевке, сказал, что их заставили воевать.

“Нас заставили. Сказали, или идешь воевать или тюрьма”, — отметил мужчина.

Напомним, что российское командование пытается "закрыть рот" военнослужащим РФ, успевшим повоевать в Украине, а чтобы не продолжать — подстрелили сами себя.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины изрядно потрепали одно из подразделений российских оккупантов в Харьковской области. Большинство из них погибли, а выжившие вынуждены были бежать в тыл.

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