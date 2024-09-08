Или мобилизуют, если неправильно оформлена отсрочка: в ТЦК удивили ответом

Отсрочка от призыва предоставляется призывникам по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности.
Военнообязанные, имеющие право на отсрочку, однако ее должным образом не оформили, подлежат мобилизации на общих основаниях.
Об этом на брифинге сообщил помощник начальника ТЦК и СП по правовой работе, начальник юридической службы Тернопольского ОТЦК и СП Роман Грунда.
"Отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности. Но наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку, еще не подтверждает, что лицу она предоставлена", — отмечает Роман Грунда.
Для того чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен принять ряд мер, в частности:
- собрать необходимые документы, определенные постановлением КМУ 560 «О порядке проведения призыва на военную службу во время мобилизации»;
- лично посетить ТЦК по месту нахождения на военном учете или по месту регистрации места жительства;
- подать документы на комиссию, созданную в ТЦК;
- получить решение комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что с мобилизацией в Украине сейчас.
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