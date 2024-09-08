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Или мобилизуют, если неправильно оформлена отсрочка: в ТЦК удивили ответом

Или мобилизуют, если неправильно оформлена отсрочка: в ТЦК удивили ответом

Мобилизация в Украине. Коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Отсрочка от призыва предоставляется призывникам по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности.

Военнообязанные, имеющие право на отсрочку, однако ее должным образом не оформили, подлежат мобилизации на общих основаниях.

Об этом на брифинге сообщил помощник начальника ТЦК и СП по правовой работе, начальник юридической службы Тернопольского ОТЦК и СП Роман Грунда.

"Отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности. Но наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку, еще не подтверждает, что лицу она предоставлена", — отмечает Роман Грунда.

Для того чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен принять ряд мер, в частности:

  • собрать необходимые документы, определенные постановлением КМУ 560 «О порядке проведения призыва на военную службу во время мобилизации»;
  • лично посетить ТЦК по месту нахождения на военном учете или по месту регистрации места жительства;
  • подать документы на комиссию, созданную в ТЦК;
  • получить решение комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что с мобилизацией в Украине сейчас.

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