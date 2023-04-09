Или свергнут, или помрет: Гиркин жестко наехал на Путина и его окружение

Также Гиркин раскритиковал глав Госдумы и Сената РФ, назвав их "пе****стом и "сумасшедшей бабушкой".

Сплошные поражения российских оккупантов на фронте заставляют задуматься о будущем диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил оссийский террорист Игорь Гиркин (Стрелков).

Гиркин заявил, что Путин является "лидером нации по факту, пока не помрет, или его не свергнут, или сам не скажет, что он мухожук и устал". Террорист посетовал, что диктатор создал такую политическую систему, что заменить его фактически неким.

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"Вице-президента у него нету. На посту руководителя Госдумы пе****ст (Вячеслав Володин – Ред), бабушка сумасшедшая во главе Сената (Валентина Матвиенко – Ред.). Налоговик абсолютно непопулярный сидит во главе правительства (Михаил Мишустин – Ред.). Все фигуры, которые формально могут его заменить в случае чего – вообще не популярны, или анекдотичны. Он сам это сделал! И мы сейчас заложники этой ситуации. Он лидер нации не потому что этого заслуживает, а потому что "на безрыбье и рак – рыба", – заявил Гиркин-Стрелков.

Полгода – одни поражения

Также террорист признал, что у России "большая война с огромными потерями".

"Поэтому когда некоторые идиоты накручивают цифры потерь украинских, они не думают, какие мысли возникают в отношении наших собственных потерь, учитывая, что последние полгода мы терпим одни сплошные поражения на самом деле. Серьезные поражения", – констатировал Гиркин.

По его словам, "мясорубка" в Бахмуте и в районе Авдеевки для РФ "выходит в очень большой минус" для российской армии: "Это сказки, что мы "перемалываем" украинскую армию, она тоже "перемалывает" нас".

Напомним, что террорист Игорь Гиркин, донецкий коллаборант Павел Губарев, пропагандист Максим Калашников заявили о создании так называемого "клуба рассерженных патриотов".

Ранее Игорь Гиркин предупредил оккупантов о печальной судьбе после поражения РФ.

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