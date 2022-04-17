Или тяжелое оружие и самолеты от партнеров, или переговоры – Зеленский о деоккупации Мариуполя

Или тяжелое оружие и самолеты от партнеров, или переговоры – Зеленский о деоккупации Мариуполя

Россия сознательно пытается уничтожить всех, кто в Мариуполе, отметил президент.

Ситуация в Мариуполе остается очень жесткой. Просто нечеловеческой. Такой ее сделала Российская Федерация. Сознательно сделала. И сознательно продолжает уничтожать города. Сознательно пытается уничтожить всех, кто там есть, в Мариуполе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 16 апреля.

Президент убежден, что повлиять на ситуацию в Мариуполе можно только двумя способами. Или партнеры предоставят Украине все необходимое тяжелое оружие, самолеты. К тому же без преувеличения немедленно. Чтобы Украина могла снизить давление оккупантов на Мариуполь и деблокировать его. Или – переговорный путь, на котором роль партнеров должна быть определяющей.

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"Хочу, чтобы меня сейчас услышали правильно: не было еще ни одного дня с начала блокады Мариуполя, чтобы мы не искали решения. Военное или дипломатическое – какое угодно, чтобы спасти людей. Но найти это решение крайне сложно. Пока ни одного на 100% реального варианта еще не было. Это касается как вариантов военных действий, так и переговорного процесса", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что он с командой каждый день находится на связи с защитниками Мариуполя.

"Хотя мы слышали много намерений от тех, кто хотел помочь и кто действительно пользуется международным авторитетом, но ни одно из них пока не реализовалось. Впрочем, мы не оставим этих усилий. И ежедневно или я, или Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный, или другие военные, или руководитель нашей переговорной группы Давид Арахамия – на связи с нашими защитниками Мариуполя. Каждый день", — резюмировал он.

Вечернее обращение Владимира Зеленского за 16 апреля

Напомним, Владимир Зеленский выразил мнение, что Россия своим предложением украинским защитникам Мариуполя сдаться в плен и обещаниями сохранить им жизнь на самом деле хочет расстрелять военных, как в Иловайске 2014 года.

Президент также сообщил, что в настоящее время продолжаются переговоры, чтобы помочь украинским защитникам Мариуполя, однако россияне требуют от них сдаться. В то же время Зеленский подчеркнул, что уничтожение защитников города поставит точку на переговорах с Россией.