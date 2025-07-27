"Урок или смерть": Залужный обратился к миру с предупреждением

Валерий Залужный

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Бывший Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный описал десять ключевых уроков, которые Украина извлекла за годы полномасштабной войны с Россией.

Об этом он пишет в своей авторской колонке для Vogue Украина.

1. Мы не дали себя обмануть

Украинцы устояли не благодаря абстрактному государству, а благодаря себе как народу.

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"Мы не дали себя уничтожить холодной ночью 24 февраля 2022 - и поэтому мы до сих пор существуем и боремся", - отмечает Залужный.

2. Враг не так силен, как считает сам

Подлинную силу определяет не техника, а дух. Даже в высокотехнологичной войне, по словам генерала, единственное мерило силы – это готовность идти до конца.

3. Помощь соседа – не альтруизм, а инстинкт самосохранения

"Сосед, который помогает тебе в беде, помогает прежде всего себе. Если он не пришел на помощь - он является частью твоей беды", - пишет Залужный.

В то же время он отмечает: дружба с соседями – это выбор, а защита от тех, кто не хочет дружить – обязанность.

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4. Поражение на фронте – не конец атаки

Враг, потерпевший неудачу в бою, будет действовать в тылу — коварно, но с теми же целями. И это давление распространяется и на союзников.

5. На войне нет чудес – только законы

Некоторые правила войны остаются неизменными на протяжении тысячелетий. Остальные формируются на наших глазах. Но все они жестокие.

"Незнание этих законов не защищает от поражения", - отмечает дипломат.

6. В момент борьбы за жизнь придется остаться в одиночестве

Залужный предупреждает: не всегда союзникам выгодна твоя победа.

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"Оружие, не приносящее выгоды, не применяют. Что это за оружие, говорить не буду", - добавляет он.

7. Дороже всего на войне — люди

Не только из-за потерь на поле боя, но и из-за ментальных повреждений. Человека можно сделать непригодным к сопротивлению — и именно этим системно занимается враг.

8. Не каждую победу одерживают сразу

Нужно понимать, какие целые достижимы сейчас, а какие в будущем.

"У решений есть свое время. Это не всегда сейчас", — отмечает Залужный.

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9. Союзники – не ты. Они мыслят иначе

Чтобы действовать вместе, нужно дать им время и объяснить истину.

"Как говорил Тимоти Снайдер, наша задача - сделать то, что очевидно для нас, очевидно для других", - напоминает автор.

10. Урок или смерть

"Каждый день в войне - это или новый урок, или смерть. Лучше усваивать эти уроки без войны", - заключает Залужный. И добавляет: если мы не донесем их до мира, ему придется изучать их на опыте выживших.

Несмотря на усталость, давление и внутренние споры, Украина продолжает стоять. И именно поэтому, как отмечает Залужный, мы все еще имеем вес в мире.

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"Пока мы делаем свое дело, нам расписывают разные сценарии и видения. От вариантов окончания войны до сценариев проведения выборов. Это делают люди, которые часто сами являются частью нашего общества. Те, кто должен хотя бы попытаться что-то изменить. Но мы все еще стоим. А пока стоим - мы многое значим для мира".