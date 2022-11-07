"Или жесткий протест, или плен": Зеленский дал совет военным РФ, как сохранить жизнь

Президент отметил, что губернатору Приморского края все же придется объяснить, почему не все доехали, не все военные вернулись домой из Украины.

Некоторые из российских военных все же задумались о происходящем. Они пожаловались губернатору своего региона – Приморского края – на колоссальные потери. А губернатор Олег Кожемяко в ответ предсказуемо соврал: говорит, что потери "далеко не такие".

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 7 ноября.

"Вот не такие... А какие? От Владивостока до Павловки Донецкой области - более 9 тысяч километров. Но он (губернатор Кожемяко – ред.) уверен, что потери "не такие". Губернатору, наверное, оттуда лучше видно, как и сколько отправляют на убой военных из его региона. Или ему просто приказали врать. Из Москвы приказали", — рассказал Зеленский.

Президент отметил, что губернатору Приморского края все же придется объяснить, почему не все доехали, не все военные вернулись домой из Украины.

"Вот так тысячи километров преодолевает приказ лгать о российских потерях. И даже тела большинства из этих убитых назад в какой-то Владивосток не привезут. Но я уверен, что губернатор Кожемяко выйдет и объяснит, почему не все доехали, не все вернулись из тех не таких", – сказал он.

Зеленский дал совет российским военным, как они могут спастись от лжи чиновников и сохранить жизнь.

"Спастись от этого можно не жалобами каким-то тряпкам, а своим мнением. И не в телеграме, а публичным. Не жалобами, а жестким протестом. Не где-то там под одеялом, а на улицах. И против тех, кто в Москве. Ну, или сдачей в украинский плен. Так тоже можно выжить", — подытожил президент.

Напомним, на 7 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 76 460 человек. Еще 530 российских военных ликвидированы за последние сутки в Украине — наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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