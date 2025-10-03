Иллюзия победы: зачем Путин преувеличивает "успехи" своей армии в Украине

Владимир Путин. / © Associated Press

Российский президент-диктатор Владимир Путин пытается преувеличить российские достижения на фронте в Украине. "Фюрер" пытается поддержать ложный нарратив Кремля о том, что победа в так называемой "сво" неизбежна.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны ( ISW ).

Накануне во время выступления в Валдайском клубе Путин заявил, что якобы оккупационные войска захватили две трети Купянска. В свою очередь, ISW оценивает, что по состоянию на 2 октября захватчики захватили лишь 14% города. Аналитики подчеркивают, что хозяин Кремля преувеличивает российские достижения в Купянске.

В свою очередь начальник генерального штаба России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что их войска якобы захватили примерно 50% Купянска. Эти заявления в ISW также оценили как преувеличение российских достижений.

"Кремль пытается использовать большие объемы количественных данных, чтобы создать ошибочное впечатление, что российские войска быстро продвигаются на поле боя", - говорится в отчете Института.

Аналитики убеждены, что последние заявления Путина на Валдае являются продолжением постоянных усилий Кремля, направленных на гиперфокусировку и преувеличение тактических российских достижений, чтобы ошибочно изобразить Россию как быстро продвигающуюся на поле боя и обеспечить России информационную победу в войне.

"Путин пытается убедить США, Европу и Украину, что Россия неизбежно достигнет своих военных целей военным путем, поэтому она должна уступить российские требования, а Запад, соответственно, должен прекратить свою поддержку Киева", - подытожили американские специалисты.

Напомним, президент-диктатор России продолжает угрожать Европе в рамках информационных усилий, направленных на сдерживание Запада от ответа на враждебные действия Кремля. Накануне, выступая в Валдайском клубе, он сделал ряд заявлений и озвучил традиционные нарративы своего режима.