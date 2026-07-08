Иллюзия ядерного могущества: почему Россия бьет по Украине устаревшими "Орешниками" без боеголовок

Россия использует страх перед радиацией в войне против Украины

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Масштабная вооруженная агрессия России против Украины сопровождается целенаправленной кампанией по запугиванию гражданского населения угрозой глобальной радиационной катастрофы. Для поддержания постоянного напряжения и неизбежной опасности оккупационные войска регулярно применяют межконтинентальные ракеты «Орешник» без соответствующих боезарядов и осуществляют прицельные удары беспилотниками по критическим энергетическим объектам.

Об этом пишет доцент кафедры критического медиаанализа Школы коммуникаций Университета Саймона Фрейзера Светлана Матвиенко в статье для издания The Conversation.

Неоправданная стоимость и устаревшие технологии

За время полномасштабного вторжения российская армия уже трижды применила баллистическую ракету «Орешник», потенциально способную нести ядерный заряд. Эти громкие удары пришлись по Днепру в ноябре 2024 года, по Львову в начале 2026 года и в мае текущего года, когда третья ракета упала в 80 километрах от Киева в Белой Церкви, разрушив три гражданских гаража. Ни один из этих боеприпасов не был оснащен реальной ядерной боеголовкой, а их огромная разрушительная сила снабжалась исключительно кинетической энергией от падения.

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Официальная Москва каждый раз называет эти обстрелы «испытаниями», однако настоящая цель кроется в психологическом эффекте. По оценкам экспертов стоимость одного такого запуска составляет около пятидесяти миллионов долларов, что в десятки раз превышает цену удара обычной конвенционной баллистикой. Даже несмотря на то, что Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз нашел в остатках «Орешника» советские детали семидесятых годов и технологически устаревший гироскоп, агрессор продолжает тратить сумасшедшие средства исключительно для поддержания информационного «ядерного статуса» этого оружия.

От сдерживания до непредсказуемого террора

Автор статьи отмечает, что современная стратегия Кремля фундаментально отличается от классического ядерного сдерживания, успешно работавшего во времена Холодной войны. Если раньше мировая концепция безопасности основывалась на четкой и предполагаемой угрозе гарантированного ответного удара, то сегодняшняя тактика Москвы питается исключительно абсолютной неопределенностью.

«Сдерживание было своеобразной коммуникацией времен Холодной войны между враждующими государствами, но ядерный террор исключает возможность коммуникации», — отмечает Светлана Матвиенко.

Главная цель агрессора состоит в создании глобального ощущения, что масштабная радиационная катастрофа в охваченном войной обществе может произойти в любой момент. Именно эта непредсказуемость, а не стопроцентная уверенность в воздаянии, генерирует парализующий страх. Катастрофа может быть спровоцирована как прямым применением боеголовок, так и срежиссированной «случайной аварией» на захваченных ядерных объектах, что делает ситуацию совершенно неконтролируемой.

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Атаки на АЭС как инструмент шантажа

Радиационный шантаж стал ключевым элементом российской военной кампании буквально с первых дней наступления, начавшись с захвата Чернобыльской зоны и продолжив беспрецедентную оккупацию Запорожской атомной электростанции. Недавний удар российского беспилотника серьезно повредил стальную конструкцию нового безопасного конфайнмента над четвертым реактором ЧАЭС, удерживающим высокорадиоактивные остатки после аварии 1986 года. Хотя МАГАТЭ воздержалось от прямых обвинений из-за гигантских размеров объекта, Служба безопасности Украины четко идентифицировала аппарат как ударный Shahed-136 с мощной фугасной боевой частью, специально настроенной на максимальные разрушения.

Систематичность подобных инцидентов полностью исключает фактор слепой случайности на войне. Всего месяц назад другой вражеский дрон прицельно атаковал Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, разработанное американской компанией Holtec International. Этот чрезвычайно важный для украинской энергетической независимости проект, способный безопасно хранить отходы на протяжении целого века, потерпел вероломный удар всего через неделю после официального получения постоянной эксплуатационной лицензии после десятилетия строительства и тестирования.

Кровавый фон конвенционного террора

Психологическое давление ядерной неопределенностью жестоко дополняется реальными и очень кровавыми бомбардировками украинских городов. В начале июля текущего года столичный регион подвергся сразу двум самым смертоносным атакам. Второго июля в результате ракетно-дронового удара в Киеве погиб тридцать один человек, а более сотни получили ранения. Уже шестого июля агрессор выпустил шестьдесят восемь ракет и более трех с половиной сотни беспилотников, убивших по меньшей мере двадцать семь человек и повлекших за собой масштабные вторичные детонации на складе боеприпасов вблизи Вишневого, из-за чего пришлось экстренно эвакуировать шестьсот местных жителей.

Хотя в этих массированных смертоносных атаках не использовалась пафосная баллистика класса «Орешник», всеобщая стратегическая угроза остается совершенно очевидной. Российское руководство сознательно совмещает реальный кровавый террор против гражданского населения с постоянным нагнетанием апокалиптических сценариев. Пока эта неопределенность поддерживается Москвой, парализующая сила ядерного шантажа будет действовать даже без фактического использования оружия массового уничтожения, отмечает автор статьи.

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