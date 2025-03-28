Илон Маск назвал "единственное, что сработает" для окончания войны в Украине

Илон Маск назвал мирный план Трампа единственной реальной возможностью закончить войну в Украине / © Associated Press

Реклама

Мирный план президента США Дональда Трампа – это реальная возможность прекратить гибель тысяч людей в Украине.

Об этом заявил американский миллиардер и глава федерального департамента DOGE Илон Маск в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, что мир [между Украиной и Россией — ред.] будет достигнут путем переговоров. И то, о чем мы должны беспокоиться, это то, что мы должны сочувствовать тысячам людей, которые ежедневно погибают в окопах из-за отсутствия движения на линии фронта. Потому что границы остаются неизменными в течение последних двух лет», — заявил Маск.

Реклама

Он подчеркнул, что "тысячи людей умирают ни за что", и добавил, что "очень обижается" на тех, кто ставит "видимость доброты" выше суровой реальности.

«Те, кто прикрывается добродетелью и говорит: „О, мы не можем уступить России“, на самом деле не имеют решения, как остановить гибель тысяч детей каждый день. Они просто хотят, чтобы это продолжалось вечно. Презирайте таких людей, потому что они сигнализируют о добродетелях, а их отсутствие решения означает, что дети теряют родителей, а родители — сыновей. Для чего? Ни для чего», — отметил миллиардер.

На вопрос журналиста, насколько оптимистично он смотрит на мирный план Трампа, Маск подытожил, что этот план — «единственное, что сработает» и приведет к окончанию войны в Украине.

Напомним, Маск прекратил финансирование миссии по спасению украинских детей, похищенных Россией. По официальным данным, Москва депортировала не менее 20 000 украинских детей, часть из которых пытали за отказ принять российское гражданство.