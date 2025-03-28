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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
5759
Время на прочтение
2 мин

Илон Маск назвал "единственное, что сработает" для окончания войны в Украине

Маск раскритиковал «добрых» политиков, не желающих признавать суровую реальность.

Автор публикации
Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Илон Маск

Илон Маск назвал мирный план Трампа единственной реальной возможностью закончить войну в Украине / © Associated Press

Мирный план президента США Дональда Трампа – это реальная возможность прекратить гибель тысяч людей в Украине.

Об этом заявил американский миллиардер и глава федерального департамента DOGE Илон Маск в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, что мир [между Украиной и Россией — ред.] будет достигнут путем переговоров. И то, о чем мы должны беспокоиться, это то, что мы должны сочувствовать тысячам людей, которые ежедневно погибают в окопах из-за отсутствия движения на линии фронта. Потому что границы остаются неизменными в течение последних двух лет», — заявил Маск.

Он подчеркнул, что "тысячи людей умирают ни за что", и добавил, что "очень обижается" на тех, кто ставит "видимость доброты" выше суровой реальности.

«Те, кто прикрывается добродетелью и говорит: „О, мы не можем уступить России“, на самом деле не имеют решения, как остановить гибель тысяч детей каждый день. Они просто хотят, чтобы это продолжалось вечно. Презирайте таких людей, потому что они сигнализируют о добродетелях, а их отсутствие решения означает, что дети теряют родителей, а родители — сыновей. Для чего? Ни для чего», — отметил миллиардер.

На вопрос журналиста, насколько оптимистично он смотрит на мирный план Трампа, Маск подытожил, что этот план — «единственное, что сработает» и приведет к окончанию войны в Украине.

Напомним, Маск прекратил финансирование миссии по спасению украинских детей, похищенных Россией. По официальным данным, Москва депортировала не менее 20 000 украинских детей, часть из которых пытали за отказ принять российское гражданство.

Дата публикации
Количество просмотров
5759
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