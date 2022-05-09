7 января 2021 года Илон Маск становится самым богатым человеком мира / Associated Press

Илон Маск ответил Рогозину на угрозы за помощь защитникам Мариуполя

Илон Маск ответил Рогозину на угрозы за помощь защитникам Мариуполя

Основатель компании SpaceX Илон Маск ответил на угрозы генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрия Рогозина "отвечать по-взрослому" за помощь оборудованием спутникового Интернета Starlink защитникам Мариуполя.

Комментируя слова Рогозина о "нацистском" полке украинских защитников "Азов", Маск отметил, что "слово "нацист" означает не то, что он думает".

Об этом он написал в Twitter.

"Рогозин направил это российским СМИ... Если я умру в таинственных обстоятельствах, было приятно вас знать".

The word “Nazi” не может думать, что это означает, что это pic.twitter.com/pk9SQhBOsG -- Elon Musk (@elonmusk) май 9, 2022

Напомним, 8 мая Рогозин в своем телеграм-канале пригрозил Маску ответственностью за передачу систем спутникового Интернета Starlink для нужд украинских военных в Мариуполе, в том числе бойцов полка "Азов".

Это уже не первые выпады Рогозина в сторону Маска, Украины, ЕС и НАТО. Недавно гендиректор "Роскосмоса" угрожал "уничтожить страны НАТО за полчаса".

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