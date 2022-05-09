Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Илон Маск ответил Рогозину на угрозы за помощь защитникам Мариуполя

Дата публикации
Просмотры
1504
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Илон Маск ответил Рогозину на угрозы за помощь защитникам Мариуполя

7 января 2021 года Илон Маск становится самым богатым человеком мира / Associated Press

Основатель компании SpaceX Илон Маск ответил на угрозы генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрия Рогозина "отвечать по-взрослому" за помощь оборудованием спутникового Интернета Starlink защитникам Мариуполя.

Комментируя слова Рогозина о "нацистском" полке украинских защитников "Азов", Маск отметил, что "слово "нацист" означает не то, что он думает".

Об этом он написал в Twitter.

"Рогозин направил это российским СМИ... Если я умру в таинственных обстоятельствах, было приятно вас знать".

Напомним, 8 мая Рогозин в своем телеграм-канале пригрозил Маску ответственностью за передачу систем спутникового Интернета Starlink для нужд украинских военных в Мариуполе, в том числе бойцов полка "Азов".

Это уже не первые выпады Рогозина в сторону Маска, Украины, ЕС и НАТО. Недавно гендиректор "Роскосмоса" угрожал "уничтожить страны НАТО за полчаса".

Читайте также:

В американской администрации ответили на угрозы России по поводу поставок вооружения Украине

В американской администрации ответили на угрозы России по поводу поставок вооружения Украине
Следующая публикация