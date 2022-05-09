Илон Маск ответил Рогозину на угрозы за помощь защитникам Мариуполя

Основатель компании SpaceX Илон Маск ответил на угрозы генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрия Рогозина "отвечать по-взрослому" за помощь оборудованием спутникового Интернета Starlink защитникам Мариуполя.
Комментируя слова Рогозина о "нацистском" полке украинских защитников "Азов", Маск отметил, что "слово "нацист" означает не то, что он думает".
Об этом он написал в Twitter.
"Рогозин направил это российским СМИ... Если я умру в таинственных обстоятельствах, было приятно вас знать".
The word “Nazi” не может думать, что это означает, что это pic.twitter.com/pk9SQhBOsG-- Elon Musk (@elonmusk) май 9, 2022
Напомним, 8 мая Рогозин в своем телеграм-канале пригрозил Маску ответственностью за передачу систем спутникового Интернета Starlink для нужд украинских военных в Мариуполе, в том числе бойцов полка "Азов".
Это уже не первые выпады Рогозина в сторону Маска, Украины, ЕС и НАТО. Недавно гендиректор "Роскосмоса" угрожал "уничтожить страны НАТО за полчаса".
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