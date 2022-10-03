Маск продолжает "подстрекать" соцсети поддержкой России: Подоляк жестко отреагировал

Илон Маск смутил общество новой публикацией в соцсети. В этот раз он предложил провести "повторное голосование" на незаконно занятых Россией украинских территориях.

Основатель компании Tesla и Spacex Илон Маск предположил, каким "вероятным" сценарием может закончиться война, которую Россия развязала против Украины. Когда он столкнулся с критикой со стороны украинского общества и политиков, он предложил еще один вариант развития событий.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

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"Тогда давайте попробуем так: воля людей, живущих на Донбассе и в Крыму, должна решить, являются ли они частью России или Украины. Россия проводит частичную мобилизацию. Они идут на полную военную мобилизацию, если Крым под угрозой. Смерть с обеих сторон будет сокрушительной. Население России в 3 раза превышает население Украины, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины, ищите мира", - сказал Маск.

На сообщение Маска отреагировал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

“Есть лучшее предложение. Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым. Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим. Военные преступники подвергаются международному трибуналу”, — подчеркнул Михаил Подоляк.

Отреагировал на сообщение основателя Spacex и советника Офиса президента Алексей Арестович.

"Да не только "хороших россиян" скоро не останется, но и хороших международных. И будем мы с вами самодостаточными сиротинушками. Зат с Крымом и Донбассом", — подчеркнул Арестович.

Позже свое мнение по поводу публикации Маска высказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Россия убирается из Украины и перестает убивать украинское мирное население. Москва должна быть продана Китаю и исчезает с лица земли, как это и было до 1147 года - до ошибки Великого князя Юрия Долгорукого. Россия платит репарацию Украине за все, что она натворила. Украина вступает в НАТО", - отметил Руслан Стефанчук.

Напомним, что Илон Маск предложил Украине чуть ли не капитуляции, чем возмутил наших граждан.

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