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"Им безразлично, кто погибает": российские войска обстреляли Лисичанск

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"Им безразлично, кто погибает": российские войска обстреляли Лисичанск

Повреждены жилые дома.

В ночь на 3 марта российская армия обстреляла Лисичанск в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в результате атаки на жилые массивы повреждены многие дома. Количество пострадавших пока неизвестно.

Ночной обстрел Лисичанская, 1мкрн завода ГТВ Массовое повреждение жилых домов. Пострадавшие устанавливаются...

Опубликовано Сергей Гайдай Среда, 2 марта 2022 г.

Кроме того, прилетело во двор Луганской областной больницы. Повреждены помещения Верхнянской ПЭМД, которая там базируется. Повреждены два автомобиля скорой помощи. Персонал не травмирован.

"Ночью российские войска снова обстреляли Лисичанск. Подчеркиваю – они в очередной раз открыли огонь по домам с мирным населением. Им безразлично, кто погибает – наш военный, украинская женщина или маленький мальчик. Россиянам наплевать на то, что жители половины области вынуждены жить без тепла, пить подвозную украинскими пожарными воду", – подчеркнул Сергей Гайдай.

 

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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