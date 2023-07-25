"Им кажется, что война далеко": Зеленский резко высказался об отдыхе нардепов и коррупции военкомов

Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался об отдыхе нардепов на пляжах за границей и коррупции среди военкомов . Он подчеркнул, что если они не будут работать ради Украины, то станут не нужны государству.

Об этом он сказал 25 июля во время обращения к украинцам.

Президент подчеркнул, что миллионы людей в Украине сосредоточены не на себе, а на защите государства от агрессии. В то же время некоторые народные избранники считают, что "война где-то там далеко".

"Никто не простит ни депутатам, ни судьям, ни "военкомам" или любым другим должностным лицам противопоставление себя государству. Кому-то там острова и курорты во время войны, кому-то там заработок в "военкомате", кому-то там взятки в судах. Для любых государственных чиновников - это предательство государственных принципов, это предательство интересов общества", - сказал он.

Президент отметил, что пока украинцы борются за свое государство, личное обогащение должностных лиц вызывает только ярость.

"Ярость. Запомните это. Представьте, сколько миллионов сердец в Украине почувствовали такую же ярость. Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все депутаты, все чиновники. Вы должны работать. В Украине и ради интересов украинского народа. Я благодарен тем депутатам, которые действительно занимаются интересами государства. А те, кто думает, как больше времени провести бы за границей и ищут себе "выгодные" командировки, чтобы можно было их совместить с бизнесом, с друзьями или "пляжами", - вас таких не будет", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что депутаты должны активнее работать и принимать те законы, которые выгодны государству.

"Не будет и тех, кто из-за каких-то там своих выгод не хочет принимать решения, которые необходимы для нашей обороны или для европейской интеграции. Каждый закон, который нужен, чтобы усилить позиции наших воинов, должен быть принят. Каждый закон, который нужен, чтобы Украина начала переговоры с ЕС о вступлении, должен быть принят. И я больше не хочу слышать никаких отговорок. И никто не хочет. Украина вам больше времени не дает. Если вы работаете ради Украины, вы нужны Украине, если нет, то нет", - сказал президент.

Напомним, заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, ардепа партии "Слуга Народа" 48-летнего Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездном отеле Waldorf Astoria Maldives, расположенном на частном острове Итхаафуши, Мальдивы.

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