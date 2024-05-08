Есть ли у россиян успехи на фронте ко "дню победобесия": эксперт расставил точки над "і"

РФ не достигла поставленных целей на фронте до "дня победобесия".

Несмотря на громкие заявления и пропагандистскую риторику, Россия не смогла добиться значительных успехов на фронте к так называемому "дню победобесия".

Об этом в эфире телемарафона заявил военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Во-первых, они достигли только тактических целей, не достигли оперативно-стратегических. Не взяли на самом деле ни Часов Яр, не захватили Донецкую область. И им с точки зрения военных достижений мало что светит. И самое главное: они давно уже хотели контролировать Украину так или иначе, а эта цель им не удалась. И теперь я могу точно констатировать, что Украину не победить им", — подчеркнул эксперт.

Напомним, несмотря на полномасштабную войну, которую Россия ведет против Украины, лидеры ряда стран планируют посетить парад 9 мая в Москве.

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