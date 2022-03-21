"Им нечего будет фиксировать": Песков о вероятности встречи Зеленского и Путина

Пресс-секретарь Путина сказал, что пока смысла встречаться президентам нет.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что речь о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не идет, ведь "им нечего будет фиксировать".
Об этом Дмитрий Песков сообщил 21 марта, пишут российские средства массовой пропаганды.
По его словам, для того чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать "домашнюю работу", то есть нужно провести и согласовать результаты переговоров.
"Пока существенное продвижение не обеспечено. Им ничего будет фиксировать, нет договоренностей, которые они могут отфиксировать", — сказал Песков.
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