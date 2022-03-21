"Им нечего будет фиксировать": Песков о вероятности встречи Зеленского и Путина

"Им нечего будет фиксировать": Песков о вероятности встречи Зеленского и Путина

Пресс-секретарь Путина сказал, что пока смысла встречаться президентам нет.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что речь о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не идет, ведь "им нечего будет фиксировать".

Об этом Дмитрий Песков сообщил 21 марта, пишут российские средства массовой пропаганды.

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По его словам, для того чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать "домашнюю работу", то есть нужно провести и согласовать результаты переговоров.

"Пока существенное продвижение не обеспечено. Им ничего будет фиксировать, нет договоренностей, которые они могут отфиксировать", — сказал Песков.

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