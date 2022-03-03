"Им ничего не светит": в Раде предупредили об оперативном наказании в случае госизмены или сотрудничества с оккупантами

"Им ничего не светит": в Раде предупредили об оперативном наказании в случае госизмены или сотрудничества с оккупантами

Рада сегодня проголосовала более чем за 10 законопроектов.

Верховная Рада 3 марта с большим количеством голосов приняла ряд законов, в том числе и об усилении ответственности за мародерство. Также власти будут оперативно реагировать на госпредательство или сотрудничество с оккупантами или властями РФ, развязавшими войну против Украины.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил во время телемарафона UA вместе на телеканале 1+1.

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"Главное понимать, что мародерам ничего не светит. Как и госпредателям, и тем, кто будет сотрудничать с оккупационными властями. Так же ничего не будет светить и представителям бизнеса, связанным с оккупационными властями, у которых есть капитал или у собственности есть имущество или капитал. В каждом законопроекте, мы многие из них сегодня проголосовали, более 10, прописаны таким образом механизмы, правовые процедуры, которые позволят очень быстро все делать. Относительно законопроекта о конфискации, решение будет принимать СНБО. Это оперативный орган, он быстро принимает решение за представлением Кабмина Так как мы проголосовали так называемую ускоренную процедуру подписей законопроектов и они сегодня уже подписаны главой ВРУ, нет у меня подтверждения, но я думаю, это так и есть, и президент, я уверен тоже, завтра их подпишет, послезавтра они начнут действовать и работать во благо нашей победы", - сказал он.

Также Корниенко уточнил, сегодня ВРУ работала с законопроектами о безопасности, "которые помогут лучше бороться и с оккупантом, и с тем, кто решил сотрудничать с оккупантом, к сожалению".

"В нашей стране мы же видели случаи, что такие люди есть", — уточнил он.