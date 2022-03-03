Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Им ничего не светит": в Раде предупредили об оперативном наказании в случае госизмены или сотрудничества с оккупантами

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Им ничего не светит": в Раде предупредили об оперативном наказании в случае госизмены или сотрудничества с оккупантами

УНИАН

Рада сегодня проголосовала более чем за 10 законопроектов.

Верховная Рада 3 марта с большим количеством голосов приняла ряд законов, в том числе и об усилении ответственности за мародерство. Также власти будут оперативно реагировать на госпредательство или сотрудничество с оккупантами или властями РФ, развязавшими войну против Украины.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил во время телемарафона UA вместе на телеканале 1+1.

"Главное понимать, что мародерам ничего не светит. Как и госпредателям, и тем, кто будет сотрудничать с оккупационными властями. Так же ничего не будет светить и представителям бизнеса, связанным с оккупационными властями, у которых есть капитал или у собственности есть имущество или капитал. В каждом законопроекте, мы многие из них сегодня проголосовали, более 10, прописаны таким образом механизмы, правовые процедуры, которые позволят очень быстро все делать. Относительно законопроекта о конфискации, решение будет принимать СНБО. Это оперативный орган, он быстро принимает решение за представлением Кабмина Так как мы проголосовали так называемую ускоренную процедуру подписей законопроектов и они сегодня уже подписаны главой ВРУ, нет у меня подтверждения, но я думаю, это так и есть, и президент, я уверен тоже, завтра их подпишет, послезавтра они начнут действовать и работать во благо нашей победы", - сказал он.

Также Корниенко уточнил, сегодня ВРУ работала с законопроектами о безопасности, "которые помогут лучше бороться и с оккупантом, и с тем, кто решил сотрудничать с оккупантом, к сожалению".

"В нашей стране мы же видели случаи, что такие люди есть", — уточнил он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
Следующая публикация