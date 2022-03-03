"Им ничего не светит": в Раде предупредили об оперативном наказании в случае госизмены или сотрудничества с оккупантами

Рада сегодня проголосовала более чем за 10 законопроектов.
Верховная Рада 3 марта с большим количеством голосов приняла ряд законов, в том числе и об усилении ответственности за мародерство. Также власти будут оперативно реагировать на госпредательство или сотрудничество с оккупантами или властями РФ, развязавшими войну против Украины.
Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил во время телемарафона UA вместе на телеканале 1+1.
"Главное понимать, что мародерам ничего не светит. Как и госпредателям, и тем, кто будет сотрудничать с оккупационными властями. Так же ничего не будет светить и представителям бизнеса, связанным с оккупационными властями, у которых есть капитал или у собственности есть имущество или капитал. В каждом законопроекте, мы многие из них сегодня проголосовали, более 10, прописаны таким образом механизмы, правовые процедуры, которые позволят очень быстро все делать. Относительно законопроекта о конфискации, решение будет принимать СНБО. Это оперативный орган, он быстро принимает решение за представлением Кабмина Так как мы проголосовали так называемую ускоренную процедуру подписей законопроектов и они сегодня уже подписаны главой ВРУ, нет у меня подтверждения, но я думаю, это так и есть, и президент, я уверен тоже, завтра их подпишет, послезавтра они начнут действовать и работать во благо нашей победы", - сказал он.
Также Корниенко уточнил, сегодня ВРУ работала с законопроектами о безопасности, "которые помогут лучше бороться и с оккупантом, и с тем, кто решил сотрудничать с оккупантом, к сожалению".
"В нашей стране мы же видели случаи, что такие люди есть", — уточнил он.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО — 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники — 374,
- легкие скоростные катера — 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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