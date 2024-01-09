"Им никогда не стереть украинскую культуру": Зеленский об убийстве РФ поэта Кривцова и других писателей

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что, несмотря на то, что оккупационные войска России убивают украинских писателей, но им никогда не стереть украинскую культуру.

Зеленский также опубликовал видео с писателями, убитыми российскими захватчиками, в том числе и молодым украинским поэтом Максимом Кривцовым.

"Они забирают жизнь наших людей, но им никогда не забрать жизнь в Украины. Помним каждого и каждую. Защищаем Украину. Но уничтожаем российских оккупантов. Украина должна победить", — говорится в сообщении к видео.

Напомним, 7 января стало известно о гибели украинского поэта из Ровно Максима Кривцова, с первых дней полномасштабного вторжения РФ ушедшего на войну добровольцем.

Читайте также ведущие новости дня: