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"Им никогда не стереть украинскую культуру": Зеленский об убийстве РФ поэта Кривцова и других писателей

"Им никогда не стереть украинскую культуру": Зеленский об убийстве РФ поэта Кривцова и других писателей

Украинский воин и поэт Максим Кривцов / Фото: из соцсетей

Владимир Зеленский отреагировал на убийство россиянами писателей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что, несмотря на то, что оккупационные войска России убивают украинских писателей, но им никогда не стереть украинскую культуру.

Зеленский также опубликовал видео с писателями, убитыми российскими захватчиками, в том числе и молодым украинским поэтом Максимом Кривцовым.

"Они забирают жизнь наших людей, но им никогда не забрать жизнь в Украины. Помним каждого и каждую. Защищаем Украину. Но уничтожаем российских оккупантов. Украина должна победить", — говорится в сообщении к видео.

Напомним, 7 января стало известно о гибели украинского поэта из Ровно Максима Кривцова, с первых дней полномасштабного вторжения РФ ушедшего на войну добровольцем.

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"Им никогда не стереть украинскую культуру": Зеленский об убийстве РФ поэта Кривцова и других художников

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